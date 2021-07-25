بث مباشر.. مظاهرات ضد الإخوان في تونس ومحاولات لاقتحام مقراتهم

ذكرت وسائل إعلام تونسية، أن محتجين يحاولون اقتحام مقر حركة «النهضة» التابعة لتنظيم الإخوان الدولي الإرهابي، في مدينة القيروان، مرددين شعارات ضد الحركة ورئيسها راشد الغنوشي.

كما توجهت مظاهرة أخرى في ولاية نابل، مضادة لحركة «النهضة» إلى مقر الحركة، وسط شعارات تحمل الحركة مسؤولية تأزم الوضع الاقتصادي في البلاد.

وتقدم «الوطن» عبر الرابط التالي بثا مباشرا لإحدى تلك التظاهرات.

وشهدت عدة مدن تونسية، اليوم الأحد 25 يوليو، الذي يصادف عيد الجمهورية في تونس، مظاهرات مناهضة لحكومة هشام المشيشي، ولحركة «النهضة» التابعة لتنظيم الإخوان الدولي الإرهابي. ورفع المتظاهرون في الشوارع شعارات تطالب بإسقاط الحكومة التي يرأسها هشام المشيشي، وضد حركة «النهضة» ورئيسها راشد الغنوشي.

وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة سابقة أطلقها نشطاء، وسط حالة من الغضب بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشي وباء كورونا. ورغم تفشي فيروس كورونا والإجراءات الأمنية المشددة، استجاب العديد من التونسيين لدعوات التظاهر، حيث رأى كثيرون في ذلك إمكانية لإحداث تغيير حقيقي في تونس.

وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس، تمر البلاد بأزمة سياسية طرفاها رئيس الجمهورية، الذي يرى أن خيارات الحكومة فاشلة وأنها خاضغة لضغط اللوبيات، بينما يمثل رئيس الحكومة هشام المشيشي، وحركة «النهضة» الداعمة له، طرفا ثانيا.