خبير: برنامج الإصلاح الاقتصادي وضع مصر في المرتبة الثالثة عربيا

علق الخبير الاقتصادي بلال شعيب، على احتلال الاقتصاد المصري المركز الثالث، كالأقوى والأكبر عالميا في عام 2021، وفقا لما أعلنت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» الأمريكية، قائلا: «إن مصر احتلت هذا المركز وفقا للناتج المحلي الإجمالي بقيمة 394.3 مليار دولار في عام 2020/ 2021».

وأشار «شعيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن معدل النمو بلغ في العام المالي «2020/2021»، 2.8%، وذلك بسبب تأثير جائحة كورونا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يصل المعدل إلى 5.4% في 2021 /2022، مؤكدا أنه يعد أحد المستهدفات الخاصة بالموازنة العامة.

وأضاف الخبير أن الاقتصاد المصري حاز على ثقة المؤسسات الدولية؛ إذ احتلت مصر المرتبة الرابعة، وفقا لتصنيف «الإيكونوميست» في التعامل مع جائحة كورونا، وذلك من أصل 50 اقتصاد على مستوى العالم.

وأكد بلال شعيب أن الفضل في احتلال مصر المركز الثالث عربيا يرجع إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، والنظرة الجديدة والمستقرة لأداء الاقتصاد المصري، والتي كانت أهم نتائجه: استقرار سعر الصرف والعملة المحلية أمام الأجنبية، وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، البالغ حاليا حوالي 40 مليار دولار، واحتواء مستوى التضخم والحفاظ عليه عند المعدلات المستهدفة (+،-) 7%.

ونوه «شعيب» إلى أن مصر استطاعت تخفيض مؤشر البطالة، وبالتالي كان لديها قدرة أكبر على توظيف راغبي العمل، وساهمت مبادرات البنك المركزي المصري في دعم قطاع الصناعة، وبالتالي زيادة حصيلة الصادرات المصرية، وإحلال المنتج المحلى محل الآخر المستورد، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوى إلى 3.8 آلاف دولار.

وأعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط الأمريكية، عن احتلال مصر المركز الثالث ضمن أكبر وأقوى الاقتصادات العربية في عام 2021، وجاء الترتيب وفقًا لإجمالي الناتج المحلي لكل دولة.

وتوقعت «فوربس» ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر ليصل إلى 394.3 مليار دولار في 2021، مقابل 361.8 مليار دولار في 2020.

ووفقًا لفوربس الأمريكية، احتفظت السعودية بالمركز الأول لقائمة أكبر الاقتصادات العربية لعام 2021، وتوقعت وصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية هذا العام.

بينما جاءت الإمارات في المركز الثاني عربيًا، مع تسجيل ناتجها المحلي الإجمالي 401.5 مليار دولار في 2021، مقارنة بقيمة بلغت 354.3 مليار دولار.

واحتلت العراق المركز الرابع بـ190.7 مليار دولار في 2021، و172.119 مليار دولار في 2020، وحافظت قطر على مركزها الخامس هذا العام.