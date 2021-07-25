أحمد الخطيب: المشروعات الصغيرة أهم قطاعات الاقتصاد المصري

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إن الدولة المصرية مؤمنة بأن قطاع المشروعات الصغيرة هو الأفضل بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث يمكنها من الاستفادة من القوى البشرية، لذلك فإنها تقدم تيسيرات له.

وأضاف الخطيب، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «أي تعاقد خارجي في أي ملف يكون من أهم شروطه توطين الصناعة وتدريب العاملين مثل عربات القطار، وهو ما يحدث بشكل ممنهج، كما توفر الدولة المصرية بيئة تشريعية جيدة لأن هذه المشروعات تصب في الاقتصاد المصري الكلي».

وعن ملف استرداد الآثار المصرية من الخارج، أكد رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أن مصر تعمل بطريقة عرضية في مشكلاتها، إذ أنه يجري تحديدها والعمل عليها جميعا بالتوازي من أجل حلها بشكل جذري، كما تتعامل معها بشكل ممنهج، موضحًا أن هناك إصرارا على استعادة الآثار المصرية بالخارج.

وتابع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، بأن الدولة المصرية تعمل على استعادة هويتها الثقافية بكل الأوجه، ويعتبر ملف استعادة الآثار المصرية المهربة من أهم هذه الملفات، ونجحت مصر في استعادة قطع أثرية كثيرة في السنوات الأخيرة وهو ما لم يكن يحدث من قبل، بعد أن كانت محاولات إعادة الآثار المصرية تحدث على استحياء.

وفي وقت سابق، أكد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أن الدولة المصرية ستتبع نهجا يقضي بإعادة الآثار المصرية في أي قضية تهريب، مشددًا على أن النيابة لديها خطة استراتيجية تواكب خطة الدولة في استرداد أي آثار هربت للخارج.