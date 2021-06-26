«فوربس»: «فيصل الإسلامي» ضمن أقوى 50 بنكاً في الشرق الأوسط لعام 2021

كشف بنك فيصل الإسلامى المصرى عن اختياره ضمن قائمة «أقوى 50 بنكاً فى منطقة الشرق الأوسط» خلال عام 2021، وذلك وفقاً لتصنيف مؤسسة فوربس الشرق الأوسط، والتى اعتمدت فى تصنيفها على البيانات المالية لأسواق المال فى دول المنطقة. وقال البنك، فى بيان، إن التصنيف اعتمد على 4 مؤشرات أساسية تتمثل فى إجمالى الأصول، والقيمة السوقية، وحجم المبيعات، وصافى الأرباح، مشيراً إلى أن حجم أصول البنك سجل 7.5 مليار دولار، فيما بلغ صافى الربح نحو 131 مليون دولار، كما سجل إجمالى المبيعات 625 مليون دولار، وبلغت القيمة السوقية للبنك 245 مليون دولار.

وقال عبدالحميد أبوموسى، محافظ البنك، إن إدراج البنك ضمن هذه القائمة يؤكد نجاح سياسات البنك واستراتيجيته التى مكّنته من تحقيق التقدم والتفوق والريادة مدعومة بالإدارة الفعّالة والكفاءة التشغيلية المتميزة لتحقيق أهدافه الرامية إلى الوصول لنمو شامل ومستدام إلى جانب التزامه بالمسئولية المجتمعية تجاه المجتمع والبيئة التى يعمل بها. وأوضح أن البنك نجح فى امتصاص الآثار والتداعيات السلبية المصاحبة لجائحة كورونا «Covid-19»، واستطاع الحفاظ على مكانته الرائدة وأدائه الفاعل ومواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة مصمَّمة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه، لا سيما خلال الأزمة الراهنة.

الجدير بالذكر أن مؤسسة «فوربس الشرق الأوسط» أصدرت قائمة «أقوى 50 بنكاً فى الشرق الأوسط» فى 16 يونيو 2021 وفقاً لإغلاقات الأسواق المالية يوم 6 يونيو 2021، وبلغت القيمة السوقية للبنوك المدرجة فى هذه القائمة ما يعادل 513٫6 مليار دولار، وبلغ إجمالى أصول البنوك الخمسين الأقوى فى المنطقة مجتمعة 2٫5 تريليون دولار.