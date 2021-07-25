خبيرة: الاقتصاديات الكبرى في المنطقة العربية تقاس بالناتج المحلي الإجمالي

أكدت بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، أن إدراج مجلة فوربس الأمريكية الاقتصاد المصري الثالث عربيا ضمن الاقتصاديات الأكبر في المنطقة العربية، دليل جديد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت بسنت فهمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاقتصاديات الكبري في المنطقة العربية أو العالم تُقاس من زاوية الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن الناتج المحلي المصري هو الثالث عربيا.

ولفتت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن تقدم السعودية والإمارات في المركزين الأول والثاني على التوالي يرجع إلى ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي لكلا الدولتين من الإيرادات النفطية، لذلك تربعت المملكة على رأس قائمة الدول العربية الأكبر من حيث حجم الاقتصاد.

وكشفت مجلة فوربس الأمريكية، عن أنّ الاقتصاد المصري حلّ في المرتبة الثالثة، ضمن أكبر وأقوى الاقتصادات العربية في العام 2021، وتوقعت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ليصل إلى 394.3 مليار دولار في 2021، مقابل 361.8 مليار دولار في 2020.

واحتفظت السعودية حسب ما جاء في ترتيب «فوربس»، الذي يعتمد على الناتج المحلي لكل دولة، بالمركز الأول على قائمة أكبر الاقتصادات العربية لعام 2021، متوقعة وصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية 2021.

بينما جاءت الإمارات في المركز الثاني عربيًا، مع تسجيل ناتجها المحلي الإجمالي 401.5 مليار دولار في 2021، مقارنة بقيمة بلغت 354.3 مليار دولار.

وجاءت العراق في المركز الرابع بترتيب المجلة الأمريكية، بـ190.7 مليار دولار في 2021، و172.119 مليار دولار في 2020، بينما حافظت قطر على مركزها الخامس هذا العام.

يأتي ذلك في اليوم التالي الذي أعلن فيه صندوق النقد الدولي عن نجاح اتفاق الاستعداد الائتماني، الذي وقعته مع مصر في الفترة من يونيو 2020 وحتى يونيو 2021، وتحقيق أهدافه الرئيسية الممثلة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، في أثناء جائحة كورونا، مع دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.