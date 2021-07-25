بعد عقار الإسكندرية.. كيفية إخلاء العقارات المائلة دون خسائر

بعد الفحص والمعاينة لعقار الإسكندرية المائل بحي الجمرك، تم البدء في تجهيز أماكن لتسكين المتضررين من العقار، وكذلك تشكيل لجنة هندسية لفحص الحالة الفنية للعقار.

وتبين بعد الفحص، أن عقار الإسكندرية المائل حديث البناء ومكون من أرضي و16 طابقًا، وحدوث ميل وانفصاله عدة سنتيمترات عن العقار الملاصق له والمكون من 18 طابقا، وحدوث تصدع وشروخات به، وذلك دون إصابات أو خسائر حتى الآن.

تجهيز 65 سريرا في مدرستين لاستقبال الأسر المتضررة

وجهزت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسكندرية، 65 سريرًا في مدرستين لاستقبال الأسر المتضررة والتي جرى إخلائها من العقار المائل في منطقة السيالة بحي الجمرك وسط الإسكندرية.

لم يكن عقار الإسكندرية المائل هو الأول من نوعه في حوادث العقارات المائلة في الإسكندرية وغيرها من المحافظات، وهذا يثير التساؤل حول كيفية إخلاء العقار المائل دون إلحاق أي ضرر به.

كردون أمني في محيط العقار حسب حجمه وارتفاعه

اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الحماية المدنية بالقاهرة سابقًا، أكد في بداية حديثه لـ«الوطن» على أنه أول خطوة يتم فحص العقار بواسطة لجنة هندسية مختصة من الحي، وفي حال ثبوت عدم وجود أي حلول يتم اتخاذ قرارا بالإخلاء تمهيدا للإزالة، ويجب وضع كردون أمني في محيط العقار حسب حجمه وارتفاعه.

إزالة أي سيارات أو أشياء مادية في محيط العقار

وتابع عبدالقادر، بأنه يجب إزالة أي سيارات أو أشياء مادية في محيط العقار حتى لا تتعرض للتلف أو الضرر.

وبعدها يتم البدء في إخلاء السكان والمتعلقات الخاصة بهم من العقار بحرص، وبحسب قول اللواء ممدوح عبد القادر، تتكفل المحافظة بتوفير أماكن سكن بديل مؤقتا لسكان العقار المائل إلى حين حل الأزمة.

يذكر أنه شهدت محافظة الإسكندرية العديد من حوادث ميل العقارات المشابهة، منها في فبراير 2021، أزمة كبرى نتيجة ميل أحد الأبراج السكنية غرب المدينة، وما تبعه من تواجد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بموقع العقار، لمتابعة تداعيات الموقف على أرض الواقع، وكان البرج مأهول بالسكان، تقطن به 8 أسر، ومكون من دور أرضي و9 أدوار علوية.