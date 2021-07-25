«خدمات الأعمال باتحاد الصناعات» ينظم ورش عمل لدعم المشروعات الصغيرة

قال عادل نور الدين، مدير مركز خدمات الأعمال باتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد سيواصل عقد ورش العمل خلال الفترة المقبلة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف «نور الدين» في تصريحات خاصة أنه عقد في منتصف الشهر الحالي بالتعاون مع مشروع الخدمات المستدامة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممول من الوكالة الإمريكية للتنمية الدولية ورشة عمل بناء قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة واللقاء الحواري لتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والجهات الحكومية على قانون التعاقدات الحكومية الجديد رقم 182 لسنه 2018.

وأشار نور الدين إلى أن هذا النوع من الورش والحوارت المجتمعية تأتي لبناء قدرات المجتمع الصناعي ومجتمع الأعمال من المستثمرين المحليين وموظفي التعاقدات الحكومية من جهات وشركات الدولة بالقوانين الداعمة لتوطين الصناعة بصفة عامة، والقانون رقم 182 لسنة 2018، ولا ينحصر ذلك في المعرفة السطحية للتشريعات والنصوص القانونية، بل يمتد ذلك إلى صورة أكثر شمولية للتبصير بالعلاقات والمفاهيم والأهداف القانونية والتفسيرات الصحيحة والسليمة لها، وتسجيل الشركات المشاركة في هذه الورش على بوابة التعاقدات الحكومية وتدريب موظفي التعاقدات الحكومية على مراعاة دعم المنتج المحلي في المناقصات الحكومية.

وأكد نور الدين على أن الندولة لاقت قبول واستحسان ومشاركة لفيف من المسؤولين الحكومين ومجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث دارت المناقشات حول القانون، وكيفية تأثيره على نجاح المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر وأهم المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف التعاقدات الحكومية.

وأشار إلى أن أبرز التوصيات جاءت في صالح تيسيير الإجراءات للتعاقدات الحكومية كضرورة ملحة ووضع الوقت كعامل أساسي في تقييم الأداء وتفعيل إتاحة التعامل مع آليات جديدة للتعاقدات إلكترونيا ومراعاة فروق الأسعار مع التوريدات عملا بما تم مع قطاع المقاولات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الشراكات مع القطاع الخاص وغيرها من التوصيات التي سيتم توثيقها وإرسالها للجهات المختصة والمعنية.