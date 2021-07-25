موقف مصر من العمرة بعد استئنافها غدا: غير مسموح

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار أن المصريين لن يؤدوا مناسك العمرة بداية من غد مع إعلان المملكة العربية السعودية بدء موسم العمرة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 25 يوليو الجاري، مرجعا ذلك إلى عدم إصدار المملكة العربية السعودية للضوابط المنظمة لموسم العمرة الجديدة حتى الآن وما إذا كانت ستستقبل معتمرين من الخارج أم ستكتفي بالمعتمرين السعوديين والمقيمين بالمملكة.

السعودية لم تصدر الضوابط المنظمة للعمرة حتى الآن

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن قرار المملكة العربية السعودية بتعليق دخول المصريين لأراضيها ما زال ساريا إلى الآن، موضحا أن الوزارة بانتظار استصدار المملكة للضوابط السعودية المنظمة لموسم العمرة لهذا العام ومعرفة إذا ما كان سيتم السماح بسفر المصريين لأداء العمرة خلال الفترة الحالية أم لا، لافتا إلى أنه بمجرد موافقة المملكة على استقبال المعتمرين المصريين ستقوم الوزارة بإعلان الضوابط المنظمة لسفر المعتمرين المصريين للعمرة.

العمرة مقصورة حاليا على السعوديين والمقيمين بالمملكة

ومن جهته، قال علاء الغمرى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن السعودية لن تستقبل غدا معتمرين من خارج المملكة بل ستكتفي في بداية الموسم بالمعتمرين السعوديين والمقيمين بالمملكة الذين حصلوا على تطعيمات كورونا بحد أقصى 20 ألف معتمر يوميا على أن يرتفع هذا العدد وفقا للوضع الوبائي لفيروس كورونا داخل السعودية وخارجها.

وأضاف الغمري لـ«الوطن»، أن قرار تعليق سفر المواطنين المصريين للسعودية حاليا يمثل عقبة كبيرة نحو أداء المعتمرين المصريين للعمرة خلال الأسابيع المقبلة، معربا عن آماله في أن تسمح المملكة باستقبال المعتمرين المصريين ووفقا للضوابط الصحية التي تراها مناسبة لنجاح موسم العمرة وعدم إصابة أي من المعتمرين بفيروس كورونا أثناء أدائه للمناسك.

شركات السياحة جاهزة لتنظيم رحلات العمرة

وأشار إلى أن شركات السياحة المصرية جاهزة لتنظيم رحلات العمرة حال وافقت السعودية على استقبال معتمرين مصريين، وتابع «منذ فبراير 2020 لم تقم شركة سياحة مصرية واحدة بتنظيم أي برنامج عمرة أو حج»، موضحا أن عدم تنظيم شركات السياحة لرحلات العمرة هذا العام وللموسم الثالث على التوالي سيعرضها لأزمات مالية كبيرة.