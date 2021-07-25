تشاجرت مع زوجها فألقت بنفسها من الطابق الثالث.. مصرع سيدة بالشرقية

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الأحد، بعدما ألقت بنفسها من الطابق الثالث بمنزلها بقرية ملامس التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة منيا القمح، بلاغ باستقبال منيا القمح المركزي «إسراء . م . م»، 30 سنة، مقيمة بقرية ملامس التابعة لمركز منيا القمح إثر سقوطها من علو.

وتبين قيام المتوفية بإلقاء نفسها من الطابق الثالث وأنها تعاني من حالة نفسية، كما وقعت مشادة بينها وزوجها في وقت مبكر من صباح اليوم.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة.