في زيارة مفاجئة.. محافظ الشرقية يتابع الالتزام بـ«الأجرة» المقررة بموقف الزقازيق

فاجأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، موقف الزقازيق العمومي بمنطقه الأحرار بمدينة الزقازيق؛ لمتابعة حركة السيارات والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة وخط السير الممنوح لهم، بعد تعديل أسعار البنزين من خلال لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشًا فقط دون المساس بأسعار السولار.

وقال المحافظ، إن اللجنة العليا للمواقف قررت عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، مشددًا على عدم السماح لأي سائق التلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل مخالف يقوم بزياده تعريفة الركوب واستغلال المواطنين.

واطمأن من المواطنين على التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، محذرًا بعدم الانصياع للمخالفين والإبلاغ عنهم فورًا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وجه «غراب» رجال المرور بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والإدارة العامة للمواقف بشن حملات مفاجئة علي المواقف، مؤكدًا أنه في حالة ضبط أي سيارة يقوم سائقها بزياده تعريفة الركوب يتم وقف خط السير فورًا واتخاذ اللازم قانونًا.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والعميد محمد عبد العظيم وكيل الإدارة العامة للمواقف، والعقيد وائل جعفر رئيس مباحث المرور، وأحمد جابر المشرف العام على الحملة الميكانيكية بالديوان العام، والرائد أحمد جاويش بوحدة مرور المدين.