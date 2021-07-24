لمواجهة كورونا.. مصادرة 45 شيشة في الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار الحملات اليومية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لتقليل الإصابة بفيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الجميع، فضلاً عن تكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا؛ما أسفر عن ضبط 42 شيشة داخل عدة كافيهات، وتم تحرير محاضر للمخالفين، كما تم رفع كافة الإشغالات بالشوارع الرئيسية لتيسير حركة المارة والسيارات.

تطبيق القانون دون تهاون

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، برفع الإشغالات بشارع لوممبو وميدان عرابى، وشارع البوسطة وشارع مولد النبي، وشارع الجلاء وشارع سعد زغلول، ونفق المشاة بالمحطة، وتم تطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.

مصادرة 3 شيش

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بحملة على المقاهي؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم مصادرة 3 شيش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتستمر رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم في تنفيذ حملات الإزالة، حيث تم إزالة بناء مخالف بنطاق الوحدة المحلية بصافور، كما تم إزالة سور صاج داخل الحيز العمراني دون الحصول على ترخيص بديرب نجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان والقسم الهندسي بالوحدة بالتصدي لحالة بناء على الأرض الزراعية بناحية الخراخشة السعادات على مساحة 200 متر.

وأزال رئيس الوحدة المحلية بأنشاص الرمل ومسؤول الإشغالات والقسم الهندسي بالوحدة، حالتي تعد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.