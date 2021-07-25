حالة الطقس غدا وردجات الحرارة المتوقعه الاثنين 26-5-2021

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الاثنين الموافق 26 يوليو الجاري، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوبي سيناء البلاد.

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد، فإن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

حالة الطقس غدًا

وأضاف الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، أنّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 35 26

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 34 26

طنطا 33 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 32 25

بلطيم 32 25

مطروح 30 24

السلوم 30 24

سيوة 36 24

بورسعيد 31 25

دمياط 31 24

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 33 23

السويس 34 24

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 38 25

نخل 35 20

نويبع 37 28

طابا 34 23

كاترين 34 20

الطور 39 26

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 27

الفيوم 35 24

بني سويف 36 25

المنيا 36 25

أسيوط 40 26

سوهاج 37 26

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 40 29

إدفو 40 29

أبو سمبل 41 30

الوادي الجديد 39 26

شلاتين 37 27

أبو رماد 36 26

حلايب 33 28

رأس حدربة 33 28