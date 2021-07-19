حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 20-7-2021 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدًا أول أيام عيد الأضحى المبارك، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

حالة الطقس غدًا

وأضاف الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، أنّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، فضلًا عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب، شلاتين، أبوسمبل» بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 35 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 34 25

بلطيم 32 24

مطروح 31 24

السلوم 31 23

سيوة 38 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 26

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 20

نويبع 40 29

طابا 37 24

كاترين 33 21

الطور 37 25

شرم الشيخ 42 30

الغردقة 42 30

مرسى علم 41 27

الفيوم 38 24

بني سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 44 27

أسوان 44 28

إدفو 44 29

أبو سمبل 44 29

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 39 27

أبو رماد 38 26

حلايب 36 28

رأس حدربة 35 28.