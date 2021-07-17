حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 18-7-2021 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد، ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ يسود نهارًا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة، أن البلاد تشهد ارتفاع نسبة الرطوبة ليزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2- 4 درجات.

حالة الطقس غدًا

وأضاف الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة، أنّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأشارت الأرصاد، في بيانها، إلى أنَّ غدًا تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة؛ مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

ونوهت الهيئة، لفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب - شلاتين - أبوسمبل» على فترات متقطعة بنسبة 30 تقريبا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 39 26

الإسكندرية 33 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 38 25

شبين الكوم 38 26

دمنهور 35 25

بلطيم 33 24

مطروح 31 23

السلوم 31 23

سيوة 37 23

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 38 26

المنصورة 38 26

الإسماعيلية 39 25

السويس 39 25

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 40 26

نخل 39 20

نويبع 42 29

طابا 38 24

كاترين 35 21

الطور 39 25

شرم الشيخ 41 28

الغردقة 42 28

مرسى علم 39 27

الفيوم 40 24

بني سويف 40 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 38 27

أبو رماد 38 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 28.