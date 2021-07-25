التموين: العمالة غير المنتظمة لها الحق في استخراج بطاقات تموين جديدة

تدعم الحكومة المصرية فئات عديدة أولى بالرعاية، بينها العمالة غير المنتظمة، حيث أتيح لهم بداية من يوليو، الحق في استخراج بطاقات تموينية جديدة، وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ العمالة غير المنتظمة لها الحق والأولوية في استخراج البطاقات التموينية إذا لم يكن لديهم بطاقات وغير مستفيدين من الدعم التمويني، كما وفرت من خلال بوابة مصر الرقمية، خدمة إلكترونية لاستخراج بطاقة تموينية جديدة لهذه الفئة.

ما هي الفئات التي ينطبق عليها لقب العمالة غير المنتظمة؟

ينص قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، على أنّ العمالة غير المنتظمة هم جميع العمال الموسميين، والمؤقتين، وعمال المقاولات، وعمال الصيد، وعمال الزراعة الموسميون، وعمال الري والصرف، وعمال الموانئ، والباعة الجائلين، وعمال التراحيل، والحرفيون، والمهنيون، والسائقون، والعمال ذو الأعمال الحرة، أو أصحاب الأجور الضئيلة.

ويستطيع أي من الفئات السابق ذكرها، استخراج بطاقة تموين جديدة، وضمّ أفراد أسرته بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة الواحدة، وذلك من خلال الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

طريقة إصدار بطاقة تموين للعمالة غير المنتظمة

- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا.

- اختيار أيقونة التموين.

- اختيار خدمة إصدار بطاقة تموين جديدة واتباع الخطوات من هنا.

وبعد انتشار جائحة كورونا في مارس 2020، أعلنت وزارة القوى العاملة خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة، وبدء تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة، لإجراء حصر بأعدادهم وصرف لهم إعانات أقرتها الدولة للتخفيف عن كاهلهم في ظل أزمة كورونا.

وبعد أن تتمكن العمالة غير المنتظمة من إصدار بطاقة تموين جديدة، يحق لها على الفور صرف المقررات التموينية التي تقرها الحكومة شهريا، والتي تقدر بـ50 جنيها حتى 4 أفراد لكل بطاقة تموينية، فضلا عن السلع الأساسية التي تصرف على البطاقة التموينية.

سلع أساسية تصرف لحاملي بطاقة التموين

ويحق لكل مواطن ممن يحمل بطاقة التموين صرف الآتي:

· كيلو أرز للبطاقة التموينية.

· صرف 4 زجاجات زيت بحد أقصى للبطاقة.

· صرف 2 كيلو سكر لكل فرد مقيد بالبطاقة بحسب احتياجه.

· يمنح المواطن الحرية لاختيار أصناف السلع التي يريدها من ضمن قائمة السلع التموينية المتاحة، والتي تصل لـ28 سلعة.