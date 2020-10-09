مصادر تنفي تسجيل عمالة غير منتظمة جديدة للحصول على منحة الـ 500 جنيه

نفت مصادر حكومية مطلعة، فتح وزارة القوى العاملة، باب التسجيل من جديد على موقعها الرسمي، للعمالة غير المنتظمة، من أجل الحصول على منحة ال500 جنيه التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساعدة العمالة غير المنتظمة التي تضررت من إجراءات تداعيات فيروس كورونا لمواجهة أعباء الحياة .

القوى العاملة لم تفتح باب التسجيل لعمالة جديدة بغرض الحصول على المنحة حتى الآن

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إن وزارة القوى العاملة لم تفتح باب التسجيل للحصول على المنحة، ولم تعلن عن أي رابط إلكتروني، حتى الآن.

وأكدت المصادر أن وزارة القوى العاملة، لم تصلها أي تعليمات أو توجيهات بشأن إعادة فتح باب التسجيل لعمالة غير منتظمة جديدة، من اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، والمختصة بصرف منحة الرئيس وقدرها 500 جنيه شهريا حتى شهر ديسمبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن من يستحق حتى الآن صرف منحة الرئيس هي العمالة غير المنتظمة التي سجلت بياناتها في شهر مارس الماضي، وهي نفس العمالة التي صرف منحة الـ500 جنيه على ثلاث دفعات، بإجمالي 1500 جنيه، حتى شهر أغسطس الماضي.

الرئيس وجه بصرف منحة ثانية للعمالة غير المنتظمة لتخفيف الأعباء عنهم

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهاته، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، كوفيد19 المستجد، بصرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة، بإجمالي 1500 جنيه تصرف حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، على ثلاث مراحل، مساهمة من القيادة السياسية والدولة في تخفيف الأعباء والضغوط المعيشية عن كاهل العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن العمالة غير المنتظمة المستفيدة من منحة الرئيس، ستقوم بصرف المنحة الثانية عن طريق كارت الـ "ATM " الذي تسلموه قبل ذلك خلال صرف المنحة الأولى، حيث سيتم تفعيل الكارت مع الإعلان عن بدء الصرف.

وتستطيع العمالة غير المنتظمة أن تصرف المنحة من 14 ألف ماكينة صرف آلي بجميع المحافظات.

2.4 مليار جنيه قيمة المنحة يستفيد منها 1.6 مليون عامل

يذكر أن المستحقين لصرف المنحة يبلغ عددهم حوالي مليونا و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، يحصلون على إجمالي قيمة المنحة وتبلغ حوالي 2.4 مليار جنيه، وسيتم إرسال رسائل "SMS" للمستحقين على هواتفهم المحمولة.