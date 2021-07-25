إلكترونيا.. خطوات إقامة دعوى مدنية من خلال بوابة مصر الرقمية

تقدم وزارة العدل خدمة جديدة للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية، تمكنهم من إقامة دعوى مدنية عن بعد، دون الذهاب للمحكمة، لتسهيل منظومة التقاضي، في إطار اتجاه الدولة لتطبيق الخدمات الإلكترونية في كل التعاملات، مشيرة إلى أن مراعاة مواعيد القيد مسؤولية رافع الدعوى، التي حددها القانون، مع الأخذ في الاعتبار أن الطلب الذي يقدم بعد مواعيد العمل الرسمية، يتم اتخاذ الإجراءات بشأنه في يوم العمل التالي.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» مميزات إقامة الدعاوى المدنية إلكترونيا، خطوات إقامة الدعاوى المدنية إلكترونيا، وفقاً لما حددته الصفحة الرسمية لبوابة مصر الرقمية، عبر فيديو توضيحي لها، استمراراً لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المعلومات المطلوبة لإقامة الدعاوى المدنية إلكترونيا

ـ التوكيلات.

ـ سند الدعوى.

ـ بيانات الرقم القومي للأطراف.

شروط وأحكام إقامة الدعاوى المدنية إلكترونيا

ـ يلتزم المستخدم باعتبار أن تاريخ تقديم الخدمة، أو بداية الإجراءات، على المنصة الرقمية لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ويبدأ احتساب الأثر القانوني بورود إشعار يفيد القيد.

ـ يلتزم المستخدم بمراعاة كل المواعيد الإجرائية المنصوص عليها، بأي قانون من القوانين المعمول بها، في جمهورية مصر العربية، على أن يراعي المستخدم، أن المدة التي يتطلبها البت في الخدمة المقدمة عبر المنصة الرقمية، هي 3 أيام دون أدنى مسؤولية تقع على مقدم الخدمة، حال فوات تلك المواعيد.

ـ يلتزم المستخدم بتحرى الدقة في كل البيانات والمعلومات، التي يتولى إثباتها وإضافتها إلى المنصة الرقمية، ويكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن صحتها ومطابقتها للواقع.

ـ يلتزم المستخدم باستكمال إجراءات الدورة المستندية المكملة للإجراءات القانونية كدليل على جديته في السير في إجراءات التقاضي، وفي حالة تكرارا الامتناع عن استكمال إجراءات طلبه، بما يثقل كاهل المنصة، بتصرفات لا طائل منها، يجوز لإدارة المنصة حظر المستخدم مؤقتاً عن الاستفادة من الخدمة.

خطوات إقامة الدعاوى المدنية إلكترونيا

الخطوة الأولى:

في البداية لابد من فتح الموقع الرسمي مصر الرقمية، والبحث بداخله عن إقامة دعوة مدنية.

الخطوة الثانية:

لابد من الضغط على زر الخدمة، واختر درجة المحكمة واسم المحكمة ونوع الجدول واسم الدعوة من القوائم المتاحة.

الخطوة الثالثة:

لابد من الاطلاع على الشروط والأحكام بالضغط على رابط الشروط والأحكام للموافقة عليها، وفي حال الموافقة يمكنك الضغط على المربع بجانبها لاستكمال عملية اقامة الدعوى الجنائية.

الخطوة الرابعة:

يمكنك الضغط على التالي، ثم قم بإدخال معلومات المدعيين في الخانات الموجودة أمامك، وبعد ذلك إضافة المعلومات التالية للتأكد من صحة البيانات المدخلة واضغط على التالي، ثم قم بإقامة معلومات المدعى عليهم وأكمل البيانات المطلوبة، واضغط على التالي لاستكمال الإجراءات.

الخطوة الخامسة:

إدخال بيانات التوكيل اللازمة ثم التالي ليتم عرض كل البيانات السابق إدخالها، للتأكد منها ثم التالي، وادخل بيانات الدعوى المراد إقامتها، ثم قم بتحميل صحيفة الدعوى، وأخيرًا ارفع أصل الصحيفة الموقعة، وارفع المرفقات.

الخطوة السادسة:

تتعلق هذه الخطوة بالمصاريف المطلوبة للتقاضي، حيث يوفر الموقع طريقتين للسداد، وهما شركات التحصيل أو البطاقة، وفي النهاية ستظهر رسالة «تم إرسال طلبك بنجاح»، ويمكن تتبع طلبك من خلال الضغط على تتبع الطلب من الموقع.

مميزات إقامة الدعاوى المدنية إلكترونيا

ويمكن من خلال إقامة الدعاوى المدنية الإلكترونية عن بعد سداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، وتعمل هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.

يذكر إن خدمة إقامة الدعاوى المدنية إلكترونيا تم إطلاقها تجريبيًا، بمحكمة القاهرة الجديدة الإبتدائية، وذلك في ضوء التعاون البناء بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ودعت وزارة العدل في بيانها المحامين لاستخدام هذه الخدمة، تيسيرًا عليهم في اقتضاء حقوق المواطنين، والإسراع في تحقيق العدالة.