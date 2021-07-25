«التموين» تحسم الجدل بشأن صرف الكمامات القماشية على البطاقات

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية لشهر يوليو الجاري، فضلا عن البدء في صرفها مع مقررات شهر أغسطس، المقرر البدء في صرفها بداية من أول أغسطس المقبل.

المتحدث الرسمي للوزارة: صرف الكمامات مستمر بشكل طبيعي

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزارة لم تعلن عن وقف صرف الكمامات مطلقا كما أشاع البعض، منوها إلى أنه يجري صرف الكمامات حاليا ضمن مقررات شهر يوليو الجاري، وأن الوزارة مستمرة في صرفها أيضا خلال الفترة القادمة.

وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن كل محال البقالة التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، ملتزمة التزاما كاملا بصرف الكمامات القماشية مع الحصص التموينية الشهرية، وأن الوزارة لم تصدر أي جديد بشأن عملية صرف الكمامات في الوقت الحالي لأن صرفها مستمر بشكل طبيعي.

نص القرار الوزاري بصرف الكمامات على البطاقة التموينية في يونيو 2020

وفي شهر يونيو من العام الماضي، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بصرف الكمامة القماشية على البطاقات التموينية مع الحصص والمقررات التي تصرف شهريا للمواطنين حاملي البطاقة التموينية، حيث نص قرار الوزير على أن يتولى مركز نظم المعلومات بالوزارة، بالتنسيق مع شركات البطاقات الذكية، إدراج سلعة الكمامة ضمن السلع الأساسية، وإنشاء نظام يسمح بتكويد الكمامات، على أن يلزم النظام البدال التمويني بضرورة تسجيل صرف الكمامات للمواطنين.

ويبلغ عدد الأفراد مستحقي الدعم التمويني في مصر ما يقرب من 64 مليون مواطن، يصرفون مقرراتهم التموينية شهريا، حيث تمتلك وزارة التموين والتجارة الداخلية شبكة توزيع للسع الأساسية عبر منافذ البدال التمويني وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي، على مستوى أنحاء الجمهورية.