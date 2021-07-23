«الدمغة والموازين» تشن حملات على محطات الوقود بعد تحريك سعر البنزين

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، إن مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بدأت اليوم الجمعة، في تسيير حملات على محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود بها بكل أنواعه، خاصة بعد صدور قرار تحريك أسعار الوقود اليوم من جانب لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

مهمة حملات مصلحة دمغ المصوغات والموازين

وأكد معاون وزير التموين، أن حملات مصلحة دمغ المصوغات والموازين، مهمتها القيام بعمليات جرد فعلي لمحطات الوقود على مستوى المحافظات، للتأكد من توافر الوقود بها لسد احتياجات المواطنين.

ونوه كمال، خلال تصريحات صحفية، إلى صدور قرار من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بشأن تكليف مديريات التموين على مستوى المحافظات بالقيام بعمليات الجرد الفعلي ومتابعة توافر كافة المنتجات البترولية.

وأضاف كمال: «الوزير شدد على ضرورة التأكد من موازين محطات الوقود، لعدم التلاعب في اللترات أو الأسعار، مع ضرورة الالتزام بالأسعار التي أعلنتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية».

مديريات التموين تراقب توافر البنزين في محطات الوقود

في سياق متصل، أصدرت مديريات التموين بالمحافظات، بيانات أكدت فيها استمرار مراقبة توافر البنزين في محطات الوقود وقيامهم بتسيير عدد كبير من الحملات على محطات الوقود، لمنع أي مخالفات قد تحدث بعد قرار تحريك أسعار البنزين.

وأصدر وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة الموافق 23 يوليو قرار رقم 1483 لسنة 2021، بأن يحدد سعر اللتر من بنزين 80 أوكتين للمستهلك بـ675 قرشا بدلا من 650 قرشا، وسعر اللتر بنزين 92 أوكتين للمستهلك بسعر 800 قرش بدلا من 775 قرشا، وسعر اللتر من بنزين 95 للمستهلك 900 قرش بدلا من 875 قرشا، وذلك بزيادة قدرها 25 قرشا على الأنواع الثلاثة «80 و92 و95»، وكذلك تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات للتر، وكذلك سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.