بسبب الميراث.. القصة الكاملة لمقتل مزارع بآلة حادة على يد ابن أخيه

نهاية مأساوية لمزارع على يد ابن أخيه، الذي قتله بدم بارد، إثر مشاجرة نشبت بسبب خلاف سابق على قطعة أرض، جعلت الشاب يطعن عمه بآلة حادة ليسقط الأخير جثة هامدة على الفور غارقا في دمائه.

شاب يقتل عمه بسبب الميراث

جريمة قتل شهدتها إحدى قرى مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، حيث افترشت الأرض بدماء مزارع يدعى «ع.س» يبلغ من العمر 57 عامًا، لقى مصرعه على يد نجل شقيقه، وتلقت شرطة النجدة إخطارًا بتفاصيل الواقعة وبعد الفحص تبين أن هناك مشاجرة نشبت بين شاب وعمه على قطعة أرض انتهت بقتل الأخير طعنًا بآلة حادة «سكين».

تحريات المباحث

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن محافظة البحيرة، إخطارًا بالحادث، ووفقًا للتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية تبين وقوع مشاجرة حادة بين المجني عليه وابن أخيه الذي يبلغ من العمر حوالي 27 عامًا، وذلك آلة حادة تنهى حياة مزارع بالبحيرة

بسبب خلاف على الميراث من قطعة أرض زراعية، فقام الشاب المتهم بالتعدي على عمه بالضرب ثم قرر الإمساك بآلة حادة وطعنه بها مما أدى إلى مصرعه في الحال.

تحقيقات النيابة العامة

وانتقلت جثة المتوفي إلى مستشفى المحمودية المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات وتم حفظ الجثة في ثلاجة الموتى، وتمكنت قوات الأمن بمركز شرطة المحمودية من ضبط المتهم واعترف باتكاب الجريمة بعد مواجهته وسماع أقواله خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة.

القبض على المتهم

وسادت حالة من الحزن والفزع بين أفراد العائلة الذين لم يتوقعوا أن يتطور الأمر بينهما للقتل، وفشل كبار القرية في الوصول لحل بين الطرفين بعد فترة طويلة من الخلافات التي درات بينهم على الميراث، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات الواقعة التي راح ضحيتها رجل خمسيني.