كشف ملابسات مقتل مزارع بالجيزة.. وضبط مرتكبي الواقعة

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بمقتل «مزارع - مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز» على إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة داخل إحدى المزارع ملكه الكائنة بدائرة المركز، وما قرره نجله «مزارع - مقيم بذات العنوان» أنه حال تواجده رفقة والده بالمزرعة المشار إليها، فوجئا بسيارة ترجل منها «مجهولين»، وأطلقوا أعيرة نارية تجاههما أصابت والده وأودت بحياته، واتهم 4 أشخاص «محددين» بارتكاب الواقعة لوجود خصومة ثأرية بين عائلة المجني عليه وعائلة المتهمين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة «3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز».

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه أخذا بالثأر، وتم بإرشادهم ضبط «2 بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار» المُستخدمتين في ارتكاب الواقعة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.