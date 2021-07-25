«زوغوا من الشغل».. إحالة 66 من العامين بالمستشفيات والوحدات الصحية بالدقهلية للتحقيق

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، إحالة 69 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب والوحدات البيطرية المتغيبين عن العمل؛ للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميداني المفاجئ بنطاق مركزي المطرية والمنزلة، لإدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية.

التفتيش على المصالح الحكومية في الدقهلية

صدر قرار إحالة العاملين إلى التحقيق بناء عن تقرير باسم الشريف، مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على كافة وحدات قطاعات الخدمات والمرافق بنطاق مركزي المطرية والمنزلة؛ للوقوف على مدى انتظام العمل بها، تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وبإشراف ومتابعة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

إحالة 69 من العاملين إلى التحقيق

وأوضح التقرير إحالة 66 من العاملين والأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية في كل من قرى «العصافرة، والجماملة، والقشطة، ومستشفى المطرية المركزي، ومستشفى جمصة المركزي، ومركز رعاية الطفولة والأمومة بالمطرية»، كما تم إحالة 3 من العاملين بمركز شباب المطرية ومركز شباب القشطة، هذا بالإضافة إلى وجود مجزر المطرية مغلقا أثناء حملات المرور.

وجرى إرسال تقرير التفتيش والمتابعة إلى وكلاء وزارات الصحة والشباب والرياضة ومدير مديرية الطب البيطري؛ لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات مع حالات الغياب وترك العمل ومع مسئولي الوحدات التي وجدت مغلقة في أوقات العمل الرسمية.