«جوزها طعنها في ضهرها وهي بتصلي».. تفاصيل جديدة في جريمة طبيبة المنصورة

تفاصيل جديدة كشفتها أسرة ضحية جريمة المنصورة، التي انتهت بقتل طبية الدقهلية الدكتورة ياسمين حسن، 26 سنة، بعد أن تعرضت لـ11 طعنة بالسكين على يد زوجها، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وهرب منذ فجر ثالث أيام عيد الأضحى إلى الآن.

11 طعنة غدر

وكتبت ريحان سليمان، ابنة عم الضحية، علي صفحتها بموقع التواصل الاحتماعي «فيسبوك»: «ياسمين بنت عمي دخلت استقبال المستشفى الدولي وهي جثة بإسدال الصلاة والاسدال مقطوع مكان الطعنات وأول طعنه كانت ناحية اليمين من ضهرها، وبعدها طعنة تانية في ضهرها فوق وطعنات في بطنها وجنبها، فقد طعنها 11 طعنة غدر».

ضحية جرمية المنصورة وصلت المستشفى بإسدال الصلاة

وأضافت ريحان سليمان: «أن زوج الدكتورة ياسمين طعنها من ضهرها وهي كانت بتصلي أو مخلصة صلاة ولابسة الإسدال، ودخلت المستشفى ومبتنزلش نقطة دم، يعني دمها كله اتصفي قبل ما توصل مستشفى المنصورة الدولي، انفرد بيها في شقتها اللي في عمارة عيلته اللي في المنصورة وبعيد عن أهلها وهي لا حول لها ولا قوة».

شقيق ضحية جريمة المنصورة: قسم الشرطة أخبرنا بطعن شقيقتي

من جانبه، قال الدكتور محمود حسن يوسف، شقيق الطبيبة ياسمين حسن، والدتي كانت تتحدث مع أختي حتى وقت متأخر في تلك الليلة، حتى استقبلنا اتصالا من قسم ثاني المنصورة الساعة 5 ونصف فجرا، يخبرنا بـ«أن الدكتور ياسمين عاملة مشكلة مع زوجها، فانتقلنا للقسم انا وأمي وأخي الأصغر، وهناك فوجئنا بضابط القسم يخبرنا: أختك جوزها قتلها بعد أن طعنها 11 طعنة وهرب وكانت صدمة كبيرة ولم نستوعب ما يقوله الضابط في القسم».

وأضاف شقيق الدكتورة ياسمين، في تصريح لـ«الوطن» إن التقرير المبدئي للطب الشرعي عن جريمة المنصورة، التي قتلت فيها أختي الدكتورة ياسمين، أثبت أن الطعنة الأولى جاءت لها من ظهرها، فزوجها الخائن الغدار طعنها من ظهرها فأوجها واستكمل طعناته لها في باقي جسمها حتى طعنها 11 طعنة.

جهود مكثفة للقبض على الطبيب

وتكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية، من جهودها للقبض على طبيب الأسنان المتهم بقتل زوجته في جريمة المنصورة، بعد أن وجه لها 11 طعنة في بيته بمنطقة الأتوبيس الجديد بمدينة المنصورة، فجر ثالث أيام عيد الأضحى وفر هاربا لا يعرف أحد مكانه إلى الآن.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول الطبيبة ياسمين حسن يوسف، 26 سنة، طبيبة أسنان، جثة هامدة نتيجة طعنات متعددة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي وتشريح الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4796 لسنة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة2021.