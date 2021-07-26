حظك اليوم برج الحمل الاثنين 26-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يسعى دائمًا وراء تحقيق أهدافه وآماله مهما كانت الصعاب التي تواجهه في الوصول إليها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل 26-7-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة ويطالبك ذلك أن تتحرك في حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.

حظك اليوم برج الحمل 26-7-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تتبرع اليوم بالحديث عن أخبارك الشخصية.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.