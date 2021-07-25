حظك اليوم برج القوس الأحد 25-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج القوس بشخصية نارية، فهو سريع الغضب، إلا أنّه سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس 25-7-2021 على الصعيد المهني

يحالفك الحظ وتنجح في كل مباراة أو منافسة تدخل بها، واعتمد على ما لديك من يقظة ذهنية.

حظك اليوم برج القوس 25-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات ورغم الضغوط، الفرصة سانحة لتوطيد علاقتك بالأهل والأحباب وتقنعهم بما تريد.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.