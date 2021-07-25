حظك اليوم برج الحوت الأحد 25-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يشتهر مواليد برج الحوت، ببحثهم الدائم عن الحب والحبيب، وهو بارع في كسب محبة وتعاطف الآخرين، ومعرفة ما يريد وكيف يصل إليه في أسرع وقت، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الحوت 25-7-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالعمل في صمت وعليك أن تكون كتوما، وأن تحافظ على ما يصلك من أسرار.

حظك اليوم برج الحوت 25-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم لتأمل الأحداث من حولك، وقد تقع فريسة للمشاعر السلبية وعليك أن تقاوم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.