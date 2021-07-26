حظك اليوم برج الثور الاثنين 26-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الثور أنّه شخصية منطوية على نفسه أحيانًا، إذ لا يحب العلاقات الاجتماعية ولا تبادل الزيارات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور 26-7-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمالك، ويمنحك إصرارا على تحقيق أحلامك.

حظك اليوم برج الثور 26-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان وتبدو مليئا بالتفتح مع الأشخاص المقربين منك.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان المصري مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.