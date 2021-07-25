«السياحة والآثار»: 48 شكوى سياحية خلال إجازة عيد الأضحى

شكلت وزارة السياحة والآثار، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، غرفة عمليات بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، للتأكد من مدى التزام المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، بالإجراءات الاحترازية وبنسب الإشغال المسموح بها، وهي 70% من الطاقة الاستيعابية لكل فندق ومنشأة سياحية ورصد أي مخالفات، بالإضافة إلى تلقى وبحث أي شكاوى يتقدم بها رواد هذه المنشآت من السائحين والمصريين.

ومن جانبه، أشار عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أن غرفة العمليات تلقت خلال إجازة العيد 48 شكوى تنوعت ما بين إجراءات حجز الفنادق وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وإلغاء الحجوزات، لافتًا إلى أنه تم حل جميع هذه الشكاوى في حينها، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشآت المخالفة.

وأكد «العاضي» أن الوزارة مستمرة في إيفاد اللجان السرية للمنشآت الفندقية والسياحية، في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به لضبط منظومة العمل السياحي وحرصها على جودة الخدمات السياحية المقدمة وقياس مدى التزام المنشآت باشتراطات سلامة الغذاء والمشروبات وبالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، حفاظا على سلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين.