«الجنايات» تأمر بإخطار الإنتربول لضبط وإحضار المقاول الهارب محمد علي

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة محمد علي، مقاول الشائعات الهارب و102 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «الجوكر»، إلى جلسة 27 يوليو الجاري، وأمرت بإخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار المقاول الهارب محمد علي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، بحضور محسن عبدالستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

تفاصيل القضية

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة الترويج بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهاب، بأن أذاع المتهمان الأول والثاني، مقاطع مصورة عبر موقع يوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر، عبر مجموعات إلكترونية بموقع فيس بوك وتطبيق واتساب بالشبكة ذاتها، تتضمن تحريضا على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

المتهمون يحرضون على أعمال الشغب والفوضى

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهاب، بأن استخدم المتهمان الأول والثاني موقع اليوتيوب واستخدم المتهمون من الثالث وحتى العاشر مجموعات إلكترونية بموقع فيس بوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة، والدعوة من خلالها للمشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر كما قام المتهمون بأعمال مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام.