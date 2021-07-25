من النقابة إلى القضاء.. أزمات نصر محروس مستمرة مع نجوم الغناء

خلال الـ20 عاما الماضية، مشكلات المنتج الكبير نصر محروس مع مطربي شركته فري ميوزيك، لا تنتهي، فالمنتج دخل ساحات المحاكم أكثر من مرة، بسبب عقوده الإنتاجية مع عدد من مطربيه، أبرزها شيرين عبدالوهاب وبهاء سلطان ودياب.

شيرين عبدالوهاب

كانت أبرز المشكلات الإنتاجية التي افتعلها نصر محروس،مع المطربة شيرين عبدالوهاب، منذ أكثر من 15 عاما، حين ما قررت شيرين الخروج من شركة نصر محروس، وعدم استكمال عقده الاحتكاري، وهو ما أدى إلى دخولهما ساحات القضاء، واللجوء لنقابة المهن الموسيقية، التي رأت أن الحق مع نصر محروس، واتخذت قرارا بإيقاف شيرين عبدالوهاب عن الغناء لفترة طويلة، أثناء مدة النقيب الراحل حسن أبو السعود، ولم تحل المشكلة إلا مع دفع شيرين الشرط الجزائي.

تامر حسني

وودخل أيضا الفنان تامر حسني فى مشكلة مع نصر محروس، لكنها لم تأخذ وقتا طويلا بسبب نجاح تامر في إنهاء التعاقد بشكل إيجابي، وإدخال المنتج محسن جابر على خط الأزمة مع نصر محروس.

بهاء سلطان

تعد مشكلة نصر محروس مع الفنان بهاء سلطان، هي أطول أزمة إنتاجية عرفتها الأغنية المصرية والعربية طيلة السنوات العشر الماضية، وذلك بسبب منع بهاء سلطان من الغناء لأكثر من 10 سنوات، إلا مع دفع مليونا ونصف المليون دولار كشرط جزائي، وهو ما استحال بهاء فعله، إلى أن نجح مؤخرا فى أخذ حكم قضائي، أعاد لبهاء من جديد الحرية في الغناء، لكن بعد أن ينتهي من تسيجل أغنيات ألبوم «سيجارة»، الذي كان من المقرر أن يطرحه مع نصر محروس منذ أكثر من 5 سنوات.

دياب

أما المشكلة الأخيرة لنصر محروس، فهي مشكلته مع الفنان دياب، التي نصت على أن يحتكر «نصر» صوت «دياب» لمدة 8 ألبومات غنائية، لم يطرح منها سوى ألبوم واحد، ورغم انتهاء التعاقد، إلا أن «نصر» يصر على عدم ترك «دياب»، سوى من خلال إطلاق باقي الألبومات الغنائية.