دياب عن خلافه مع نصر محروس: كان ماضي معايا عقد عبودية

قال الفنان محمد دياب، إن أغنيته الشهيرة «العو» وأغنية «غمازات» هما الأهم في مشواره الفني، بعدما شارك في عدد من الأعمال الفنية، التصقت به الشخصيات التي قدمها مثل منصور المحامي والزناتي: «هذا الأمر لا يسبب لي أي ضيق، لأنه يؤكد لي أن إخلاصي في شغلي وصل للناس».

ومن جانبه قالت الفنانة المغربية جنات إنها لا تقصد القسوة على الرجال في أغانيها الأخيرة، موضحةً: «ما قيل في هذا الأمر شائعة، فكل الرجال الذين قسوت عليهم في الأغاني كانوا يستحقون ذلك»، وذلك خلال حوارهما مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج «ليلة الخميس» الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر».

وكشف «دياب» عن تفاصيل أزمته مع المنتج نصر محروس: «متضايق من جحود المحبة، هو بيحب العبودية»، مضيفا «أغنية العو مضى عليها 11 سنة، لكن بعدما نجحت نصر محروس رفع عليّ قضية ربنا يبارك له كان هيحبسني، مش عارف ليه وربنا يسامحه وأشكره إنه كان سبب إني اتشهر، أتمنى إني أصالحه لأني بحبه جدا، وهو عارف إني بحبه».

وحول سر خلافه مع نصر محروس، قال: «الشغل لازم يبقى بالأصول ميبقاش بالعافية والدراع، لأن عمرنا كفنانين مش كتير، ليه عايز يقصف عمرنا، بحبه واشتغلت معاه، ولو مش هنبقى مع بعض يبقى بالتراضي والحب، ولو هنقطع مع بعض يبقى مش بالعنف»، لترد جنات: «مينفعش نشتغل في جو متكهرب، لازم يكون في انسجام مع المخرج».

وواصل دياب: «أنا بحب نصر محروس وزعلان من قسوته معايا، جحود المحبة وحش أوي، إحنا 15 سنة، ولما عقدي انتهى قلت له نشتغل بشروط آدمية، لأني كنت ماضي معاه عقد غير أدمي يعتبر عقود عبودية، لكنه بيحب دايما العبودية، كده مش هنصنع فن، وأتمنى إنه يركز في الإنتاج».

واقترحت المطربة المغربية جنات تدخل وسطاء لإنهاء الأزمة بينهما: «علاقتي بيه أكبر من إني أدخل ناس، ورحت له بنفسي، أعمل إيه تاني؟! أصحي أبويا من التربة؟!».