تقارير: مخاوف من اتساع نفوذ الإرهاب في أفريقيا.. ودول تقف وراءه «فيديو»

تواردت تحذيرات خطيرة من اتساع نفوذ الإرهاب في أفريقيا، فذكر تقرير جديد من الأمم المتحدة أن أفريقيا باتت الأكثر تضررا من التنظيمات الإرهابية خلال النصف الأول من 2021، كما حذر التقرير من انتشار التنظميات، التي تنشر نفوذها وأنشطتها الإرهابية في القارة، ورغم التحذيرات الدولية إلا أن هناك دولا تستثمر في الإرهاب، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، الذي يُعرض على «يوتيوب».

كما كشف تقرير سابق للمعهد الإيطالي للدراسات السياسية والدولية عن ضلوع بعض الدولة في أنشطة تمويلية لتنظيمات إرهابية، أبرزها تنظيم حركة الشباب الصومالية، عبر استخدام أموال الفدية لتمويل مثل تلك التنظيمات، فيما كان المجتمع الدولي قد كشف قيام إحدى الدول بتقديم كل الدعم لميليشيات تنظيم الإخوان في ليبيا، لتتكشف حقيقة داعمي الإرهاب، ومن يقف وراء عدم الاستقرار في المنطقة.

وعلى جانب آخر، اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في وسط العاصمة التونسية، حيث طالب المحتجون بتشكيل حكومة جديدة وإسقاط الطبقة الحاكمة، محملين حركة النهضة الإخوانية مسوؤلية تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «سكاي نيوز عربية»، حيث تأتي هذه التحركات استجابة لدعوات شعبية وحزبية للتظاهر ضد «النهضة» وسط دعوات بحل البرلمان.

كما اقتحم متظاهرون مقرات لحركة «النهضة» في العديد من المدن التونسية، مرددين شعارات ضد الحركة ورئيسها، فيما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الضغط لتعديل البوصلة، بشأن بعض الخيارات الوطنية ولتحقيق استحقاقات الثورة كما وصفها، وقال الأمين العام للأتحاد نور الدين الطبوبي أن مؤسسات الدولة تفككت وأصبحت أسرارها منشورة في صفحات التواصل الاجتماعي.