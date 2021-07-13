الجيش السوري يحبط هجوما عنيفا لـ«داعش» جنوب غربي الرقة

أحبط الجيش السوري، هجوما عنيفا نفذه مسلحون من تنظيم «داعش» الإرهابي على مواقع ونقاط عسكرية للقوات الحكومية في بادية الرصافة جنوب غرب محافظة الرقة شمال البلاد.

وقال مصدر ميداني في حديث لوكالة «سبوتنيك» الروية للأنباء، إن عددا من المجموعات التابعة للتنظيم الإرهابي هاجمت بشكل متزامن، نقاطا ومواقع للجيش السوري في بادية الرصافة بريف الرقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مقتل وإصابة أكثر من 15 مسلحا من «داعش» جراء الاشتباكات

وأضاف المصدر، أن اشتباكات عنيفة دارت حول مسارات الهجوم، وأسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 15 مسلحا من «داعش»، بالإضافة إلى تدمير عدة دراجات نارية كانوا يستخدمونها في الهجوم.

وأوضح المصدر، أن القتال أودى بحياة 3 عناصر في الجيش السوري كما أدى إلى إصابة 5 آخرين.

ويأتي الهجوم الجديد من «داعش» الإرهابي، في وقت تستمر فيه عمليات التمشيط التي بدأها الجيش السوري في مناطق بادية حماة وحمص والرقة، بحثا عن خلايا يعتقد أنها تابعة للتنظيم تنتشر في البادية السورية المتصلة مع منطقة التنف التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي.

وفي العراق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس الاثنين، إلقاء القبض على إرهابي خطير يدعى «أبو يوسف أسد الأمنية»، مسؤول نقل العبوات الناسفة في تنظيم «داعش» الإرهابي داخل مدينة «الموصل» مركز محافظة «نينوى» في شمالي العراق.

وقالت الخلية العراقية، في بيان، إن الإرهابي تسلم مسؤولية ما يسمى «لجنة النفط الخاصة ببيت المال» خلال فترة سيطرة «داعش» على الموصل، وجاء باعترافاته عن اثار الاصابة في جسمه أنه أصيب في معارك تحرير مدينة الموصل القديمة، وتم القبض عليه في منطقة «حي اليرموك» في الجانب الايمن لمدينة الموصل، فوقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أمس الاثنين، القبض على ضابط سرق رواتب دائرته وهرب إلى «تركيا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال اللواء رسول، في بيان صحفي إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تابع عملية إلقاء القبض بحق العقيد خالد المفرجي الذي سرق رواتب منتسبي المديرية العامة لشؤون المحاربين.

وأوضح اللواء رسول: «لن نتوانى بحق كل من يحاول المساس بأمن المواطن وحقوق منتسبي القوات المسلحة».