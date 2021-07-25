أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو، في 15 يوليو 2021، للمحاسبة عن استخدام آخر ثلاثة أشهر، لذا زادت عمليات البحث خلال الآونة الأخيرة حول رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات، إذ يمكن للمشتركين الدفع من خلال منافذ وفروع WE، فوري، تطبيق WE Pay، مصاري، خدماتي، BEE، مكاتب البريد المصري، سداد، أمان، أو وحدات البيع المتنقلة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات

ويمكن الاستعلام عن سداد فاتورة التليفون الأرضي والسداد من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1. الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات https://billing.te.eg/ar-EG.

2. إدخال كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي.

3. الضغط على «اظهر الفواتير» فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.

4. الضغط على «اختر للسداد» ثم كلمة «ادفع» أعلى الشاشة.

5. تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على «سدد».

6. اختيار طريقة الدفع الأفضل لك، سواء بـ«الفيزا أو الماستر كارد»، وهي آخر خطوة لاستكمال سداد الفاتورة إلكترونيًا بنجاح.

غرامة التأخير عن سداد فاتورة التليفون الأرضي

وتمنح الشركة لعملائها مهلة شهر لسداد الفاتورة من وقت البدء وذلك حتى يوم 14 أغسطس، وحال عدم السداد خلال هذه الفترة تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط، بحيث لا يمكن للمستخدم إجراء مكالمات، إلا أنّه يتمكن من استقبالها فقط، وبعد مرور شهر آخر ولم يسدد العميل الفاتورة ترفع الخدمة عنه بشكل مؤقت لحين الدفع، مع تراكم المصروفات الإدارية، وذلك قبل رفع الخدمة بشكل نهائي حال عدم السداد.

وكان مصدر بالشركة المصرية للاتصالات أوضح لـ«الوطن» أنّ غرامة تأخير السداد التي تفرضها الشركة على تأخير المشتركين عن دفع الفاتورة تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر «بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها»، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.