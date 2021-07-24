أستاذ اقتصاد: مصر انتقلت من دولة نامية إلى صاعدة

قال الدكتور علي مسعود، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة نجحت في إنجاز المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي، وحاليا دخلت الدولة في المرحلة الثانية والتي فيها سيتم تحقيق الإصلاحات الهيكلية، «إحنا اتنقلنا من إننا دولة نامية لدولة صاعدة، وفي مرحلة الصعود دائما، ما يزيد نسبة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي».

وأضاف «مسعود»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن القيادة السياسية تعمل على إعداد اقتصاد مصري تنافسي كباقي الدول الكبرى، وذلك من خلال صناعة منتجات ذات قدرات تقبل المنافسة، ما يؤكد ضرورة وضع نظام اقتصادي قائم على المعلومات، ونظم المعلومات والاتصالات المتطورة.

وأوضح أن المعاملات الدولية إن لم تجد سيولة ويسر وسرعة وقلة في التكاليف أثناء العمل على ذلك، فسيكون ذلك عبئا كبيرا وعائقا أمام تحول مصر من دولة صاعدة لدولة متقدمة، «إحنا بنقيس الناتج المحلي الإجمالي بقيمة السلع والخدمات اللي بيتم إنتاجها داخل الدولة، وقطاع الاتصالات هو قطاع خدمي، وقيمة الخدمات حال تطورها بتزيد، وبالتالي يزيد الناتج المحلي الإجمالي».

وأكد أن الإضافة غير المباشرة للناتج المحلي الإجمالي تكون ناجمة عن تقديم تيسيرات وتسهيلات، وكذا تخفيف تكاليف الاتصالات داخل القطاعات الأخرى، «دة بيكون ليه دور مباشر وأخر غير مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي».