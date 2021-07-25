«العراقي»: انطلاق الدورة التدريبية للدول الإفريقية الـ5 المشاركة في «مشروع قمر»

أعلن الدكتور محمد خليل العراقي، نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية للدول الإفريقية الـ 5 المشاركة في مبادرة مشروع قمر التنمية الإفريقي، الذي تستضيفه وكالة الفضاء المصرية، بحضور رؤساء وممثلي وكالات الفضاء الإفريقية من المهندسين المتخصصين، لافتًا إلى أن التدريبات ستستمر لمدة أسبوعين.

وأضاف«العراقي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن التدريبات تهدف لتلقي التدريب النظري والعملي على تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، ابتداء من يوم الأحد 25 يوليو وحتى الخميس 5 أغسطس 2021 بمقر الوكالة في القاهرة.

وأوضح «العراقي» أن التدريب سيشمل القادمين من عدة دول أفريقية على بناء قمر التنمية الأفريقي، والذي أعلن عنه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، في إحدى المؤتمرات التي حضرها في طوكيو عاصمة اليابان، وجرى توقيع البروتوكول الخاص بهذا القمر بين الدول المشاركة في نوفمبر 2019، «النهاردة البداية الحقيقية لقمر التنمية الإفريقي».

وأكد أن ما سيميز التدريب تركيزه على الجانب العملي بصورة كبيرة في سابقة لم تحدث من قبل على مستوى القارة الإفريقية، وبإمكانيات ودعم كبير توفره وكالة الفضاء المصرية للمهندسين الأفارقة، وذلك في إطار حرص وكالة الفضاء المصرية على تدعيم العلاقات الإفريقية وتوفير الفرصة لممارسة العملية لعدد من التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا الفضاء، والتي تشمل التخصصات الهندسية المختلفة في مجال تصنيع الأقمار الصناعية.

وأشار إلى أن التدريب سيأتي في إطار تصنيع قمر التنمية الإفريقي لمواجهة تحديات تأثيرات تغير المناخ، وجرى الاتفاق على بداية المشروع بتوفير وكالة الفضاء المصرية لتدريب نظري وعملي للفرق من تلك الدول، و يجرى البرنامج التدريبي في مصر عبر بناء قدرات لـ 18 باحثًا إفريقيًا شابًا في مجالات فضائية مختلفة.