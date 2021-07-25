وزير الزراعة أمام البرلمان: «حياة كريمة» تستهدف تحسين معيشة الفلاحين

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي، أن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستهدف رفع مستوى المزراعين والريف المصري.

وأوضح أن الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، من خلال التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي، باستنباط أصناف تقاوي جديدة، وكذلك زيادة إنتاجية الفدان، بالإضافة إلى دعم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وأيضا زيادة الاستثمارات الزراعية.

السيسي وجه بتوفير الغذاء الصحي الآمن بأسعار مناسبة

ولفت القصير، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام، وحق كل مواطن على أرض الوطن العظيم، في الحصول على احتياجاته من الغذاء وبأسعار مناسبة.

وأضاف أن اهتمام الرئيس بالزراعة، يأتي لأنها المصدر الرئيسي للغذاء، كما أنها توفر المواد الخام للصناعة، وتسهم بـ17% من الصادرات السلعية، و15% من الناتج المحلي، وأكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، كما أنها آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية.

وبدوره، رحب «العوضي» بوزير الزراعة، وقيادات الوزارة، مشيدا بالنهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا، التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، مشيرا إلى جهود الدولة في مجال استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية، التي يتم تنفيذها في كل ربوع الوطن.