محافظ أسيوط يهنىء الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو

بعث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، داعياً المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة لتحقيق التنمية في كافة المجالات.

وجاء في نص البرقية، إن التاريخ سيسجل للقيادة السياسية بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية، والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية.

كما أرسل المحافظ برقية تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرقيات تهنئة مماثلة لكل من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوزراء وكبار شخصيات الدولة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر، وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وأشاد محافظ أسيوط بالدور البطولي لرجال القوات المسلحة في ثورة 23 يوليو، والتي استهدفت الخلاص من الاستعمار والتبعية وإقامة الحكم الوطني الصادق، وبناء الجيش القوي القادر علي حماية الوطن.

وقدم محافظ أسيوط خالص التهنئة للشعب المصرى وأهالي المحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، داعيًا الله أن يعيد هذه الذكرى التي تعد نقطة تحول خالده في تاريخ مصر بمزيد من الأمن والأمان والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.