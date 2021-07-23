الرئيس السيسي يهتم بالشعب.. من المجند لرب الأسرة

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية البلاد، تعددت مواقفه مع البسطاء من أبناء الشعب المصري، وجاءت «الإنسانية» على رأس أولوياته، حتى أصبح مصدر دعم لكل المصريين، يجوب بسيارته شوارع المحروسة ويسير بها وسط الناس، تفحص عينيه أحوالهم، وما إن يلفت نظره «محتاج»، يأمر بأن يتوقف موكبه سريعًا، يفحص حالة الشخص ويستفسر منه عن وضعه وما به، ثم يطرح عليه سؤاله الشهير «مش محتاج حاجة؟»، ذلك السؤال الذي حقق آمال وأحلام الكثيرين، وجعل مقابلة الرئيس مقترنة مباشرة بتحقيق الأحلام، وأضحى الناس ينادونه بـ«الرئيس الإنسان وجابر الخواطر».

السيسي يلتقي أسرة بسيطة في العلمين

آخر من التقاهم الرئيس السيسي، كانت أسرة بسيطة، حيث تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، فيديو للرئيس خلال لقائه بالأسرة، بدا فيه كعادته حريصا على الاطمئنان على أحوال الأسرة المعيشية، كما وجّه لهم رسالة عن أهمية العمل، قائلا: «الإيدين الشقيانة دي فيها البركة».

وبمشاعر وأحاسيس الأب، داعب الرئيس أطفال الأسرة، قائلا: «بتذاكري كويس يا جنة، ما شاء الله، وأنت يا آدم عايز تطلع إيه في الجيش؟ ده أنا يسعدني ويشرفني، الإيدين الشقيانة دي إيدين فيها البركة».

السيسي يحقق حلم مجند بتوفير مكتبة له

بساطة الرئيس السيسي في التحدث مع المواطنين، لم تكن جديدة، حيث اعتاد المواطنون أن يتوقف الرئيس في الشوارع للقائهم وسماع مشكلاتهم واحتياجاتهم بنفسه، وهو ما حدث مع المجند البسيط فجر أمس.

أمس، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بمدينة العلمين الجديدة، تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس هو مستقلا درجته، و دار حوار بينه وبين أحد المجندين المرافقين له، وتبادل كلاهما أطراف الحديث عن أحوال الحياة والعمل، وهو ما أظهره مقطع الفيديو الخاص بالجولة.

وحرص الرئيس على مساعدته، حيث أرسل له مندوبين من رئاسة الجمهورية وأعطوا له عقد إيجار مجاني لمكتبة في مكان أفضل من التي كان بها، وستكون على مكان واسع وبحجم أكبر.