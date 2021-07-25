4 أفلام جديدة لـ أحمد الفيشاوي تنتظر المُشاركة في السينمات

يعيش أحمد الفيشاوي حالة من النشاط الفني، إذ انتهى من تصوير أفلامٍ جديدة، لكنها في انتظار انفراجة بشأن عرضها في صالات السينما، لا سيما وأنّ بعضها شهد العديد من التأجيلات، لظروف إنتاجية أو بسبب جائحة فيروس كورونا.

وينتظر الفيشاوي عرض أفلامه الأربعة، والتي لم يتحدد موعد عرضها بعد، وهي «قمر 14»، و«أشباح أوروبا»، و«30 مارس» و«ريتسا».

وترصد «الوطن» تفاصيل الأفلام الجديدة لـ أحمد الفيشاوي، وهم كالتالي:-

- قمر 14

يدور حول 5 قصص حب مختلفة، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي، وخالد النبوي، وبيومي فؤاد، ومحمد علاء، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومي الغيطي، وأسماء أبو اليزيد، وشيرين رضا، وغادة عادل، ومحمد مهران، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

- أشباح أوروبا

تدور أحداث الفيلم حول إنجاب زوجة ستة توائم، ما يضطر الزوج لبيع ثلاثة من أبنائهما بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة، تقرر ترك زوجها والسفر للخارج لتنشأ العديد من الصراعات بين الأشقاء في المستقبل.

الفيلم من بطولة هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، وبيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وباسم سمرة، وهو من تأليف كريم فاروق، وإخراج محمد حماقي.

- 30 مارس

الفيلم جرى الانتهاء من تصويره منذ فترة، لكن لم يتحدد موعد عرضه بعد، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، ومحمد علي رزق، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد خالد صالح، ومحمد جمعة، وصبري فواز، وخالد الصاوي وإنجي المُقدم، وهو من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.

- ريتسا

تدور أحداث الفيلم، حول عودة حداد القبطان المصري إلى الوطن بعد رحلة غربة أكثر من خمسون عامًا ليبحث عن بقايا حب المراهقة ويواجه بكثير من الخطوط الدرامية والأشخاص المتباينة في الطباع في تشابك مثير للعلاقات الإنسانية بين جميع الأطراف لنكتشف في النهاية مفاجأة مذهلة في إطار من التشويق والرومانسية البديعة.

الفيلم من بطولة محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وعائشة بن أحمد، ومريم الخشت، وأمير المصري، وكارولين عزمي، وهو من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.