أحمد الفيشاوي ينشر فيديو لمحمد رمضان: «أنا مش عارفني»

أثار أحمد الفيشاوي الجدل بفيديو نشره على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو «إنستجرام» بعد نشره فيديو لمحمد رمضان وهو يعوم في حمام السباحة على أنغام أغنية عبد الباسط حمودة «أنا مش عارفني» دون أن يعلق على الفيديو بأي شيء.

وجاءت التعليقات لأحمد الفيشاوي بالهجوم عليه فكتب أحد المتابعين: «نمبر وان عاملك عقدة»، وكتب آخر: «أنت عندك عطل روح صلحه وتعالي» وكتبت أخرى: «ماتشتغل على نفسك أحسن ماتشغل نفسك بغيرك أوي كدا».

وكان الفيشاوي طرح أغنية ضد محمد رمضان بعنوان «نمبر2»، وحققت نجاحا كبيرا وقتها وقالت كلمات الأغنية: «نمبر تو نمبر تونمبر تو نمبر تو تاني واحد الناس عايزاه أرقام والحمد لله بيقولوا إني مختلف ولهذا نحن نختلف اللي يمشي على الرصيف بعد الخريف بنص كمبعد التكيف كان لازم يجيله برد شديد كان لازم يلبس نمبر تو بس أنتو اللي سربعتوه كان لازم تستعجلوه اللي يمشي في الخفيف يخسر قليل وقت البعزقة ومش هتفرق توكتوك من فيراري في الكلكسة أسأل الناس مين اللي بيحبوه ده نمبر تو حتى لو فيلمي نمبر وان هفضل برضه نمبر تو ده إني بحب الناس الناس بتحبني بحب الإِحساس اللي بيجيني لما الناس بتحبني».