«عربات زهور وعروض ثقافية».. احتفالات الإسكندرية بعيدها القومي غدا

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التجهيزات والاستعدادات النهائية لاحتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ69، خلال سلسلة من الاجتماعات ضمت جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية بالمحافظة، لمناقشة رؤية واستعدادات الاحتفال بالعيد القومي، والمقرر انطلاقها يوم 26 يوليو الجاري.

الشريف عن عيد الإسكندرية القومي: عاصمة الفن والثقافة والحضارة

وقال «الشريف» إن العيد القومي لمحافظة الإسكندرية من أهم وأقوى المناسبات الخاصة بمدينة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر، عاصمة الفن والثقافة والحضارة.

التنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم العيد القومي لمحافظة الإسكندرية

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق بين كل الجهات المعنية المختلفة، بشأن الإجراءات والترتيبات اللازمة للاحتفال بعيد الإسكندرية القومي، والعمل جميعا كفريق واحد لإخراج فاعليات الاحتفال بالصورة التي تليق بـ«عروس البحر الأبيض المتوسط».

الاهتمام بكل الخدمات المقدمة على جميع الأصعدة في عيد الإسكندرية القومي

واستمع المحافظ من جميع الجهات المعنية استعداداتهم لإقامة فاعليات الاحتفال بالعيد القومي، والاستعدادات الخاصة بكل جهة، مؤكدًا أنه تم التشديد على الاهتمام بكل الخدمات المقدمة على جميع الأصعدة وعلى الوجه الأكمل.

سلسلة فعاليات احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة

ومن المقرر أن يضم الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية 2021، سلسلة من الفاعليات، احتفالا بتلك المناسبة العظيمة، وتضم إقامة موكب عربات الزهور، وتقديم عروض ثقافية واستعراضية، وانطلاق قوافل متكاملة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وغيرها من الفاعليات الأخرى.