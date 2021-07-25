تداول 900 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية 

أكدت هيئة ميناء الإسكندرية، انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة، مع وجود نشاطاً ملحوظاً في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع، حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 900 ألف طن تقريبًا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 8327 حاوية مكافئة.

162 سفينة باشرت أعمالها في ميناء الإسكندرية

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة، حرصت على استمرارية العمل بكفاءة وانتظام على مدار الساعة طوال أيام أجازة عيد الأضحى المبارك دون توقف حيث إستمرت العملية التشغيلية لحركتي وصول ومغادرة السفن بانتظام، إذ بلغت أعداد السفن التي تراكت على أرصفة الميناء والتي إنهت أعمالها وغادرت الميناء 162 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة وحبوب.

ميناء الإسكندرية منفذ لأكثر من 65% من حجم تجارة مصر الخارجية

وفي ذات السياق، أشار الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، إلى مداومة العمل بالميناء والحرص على كفاءة حركتي التداول والملاحة، والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي، وذلك في إطار إدراك الهيئة لدورها القومي باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية ومنفذ إستراتيجي لأكثر من 65% من حجم تجارة مصر الخارجية.

كما شدد على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

الموانئ البحرية تعمل على مدار 24 ساعة

وكان المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفقد ميناء الإسكندرية، وتابع انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية، كما اطمئن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية على هامش تفقده ميناء الإسكندرية، أنه اطمئن على معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها في ميناء الإسكندرية، وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.