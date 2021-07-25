إقبال على مبادرة التمويل العقاري بعد عودة العمل وفق قرار البنك المركزي

قالت مصادر مصرفية، إن هناك إقبال جيد من المواطنين على البنوك، للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن البنك المركزي بدء العمل بها الأسبوع الماضي.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه خلال بدء العمل في أول يوم لاستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري بعد إجازة عيد الأضحى، شهدت البنوك إقبالا جيدا، خاصة أن البنك المركزي المصري، أعلن بدء العمل بالمبادرة قبل إجازة عيد الأضحى مباشرة.

توقعات بزيادة الإقبال على المبادرة الايام القادمة

وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع، أن الأيام القليلة المقبلة، ستشهد البنوك المصرية إقبالاً كثيفا للمواطنين، للتقديم على مبادرة التمويل العقاري، التي أعلنها البنك المركزي، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها.

ولفتت المصادر، إلى أن بنكي «الأهلي ومصر» شهدا استفسارات هاتفية كثيرة خلال الأيام القليلة السابقة لعيد الأضحى، عن شروط مبادرة التمويل العقاري الجديدة.

وتعمل مبادرة التمويل العقاري المقدمة من البنك المركزي في مصر، على استهداف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وتتعلق الشروط العامة للمبادرة، بثمن الوحدة السكنية، والحد الأقصى لدخل الأسرة أو الفرد.

وتسمح مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، بالتقسيط لمدة تصل إلى 30 عاما، بفائدة 3% متناقصة.

البنوك المصرية المشاركة في مبادرة التمويل العقاري

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، البنوك المصرية المشاركة في مبادرة التمويل العقاري، وفق بيان البنك المركزي:

- البنك الأهلي المصري.

- بنك مصر.

- بنك التعمير والإسكان.

- بنك القاهرة.

- البنك التجاري الدولي CIB.

- بنك التنمية الصناعية.

- البنك العربي الأفريقي الدولي.

- بنك المصرف المتحد.

- البنك القطري الوطني الأهلي QNB.

- بنك بلوم.

- بنك كريدي أجريكول.

- البنك العقاري المصري العربي.

- البنك المصري الخليجي.

- بنك الاتحاد الوطني.

- بنك الاستثمار العربي.

- بنك الشركة المصرفية العربية SAIB.

- بنك الكويت الوطني.

- بنك فيصل الإسلامي.

- بنك التنمية والائتمان الزراعي.

- بنك قناة السويس.

- بنك المشرق.