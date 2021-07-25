اليوم.. أول تطبيق فعلي لـ مبادرة التمويل العقاري بعد عودة البنوك

تستأنف البنوك اليوم الأحد، عملها، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تستقبل المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، والتي تم الإعلان عن تفاصيلها الأسبوع الماضي من البنك المركزي، وأطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل نحو شهرين.

وبحسب ما أعلنه البنك المركزي، عن مبادرة التمويل العقاري، فيتم تخصيص نحو 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاما.

شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل

وتابع البنك المركزي، أن مبادرة التمويل العقاري تنطبق على محدودي الدخل، الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، فيما تبلغ قيمة الوحدة حاليا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% مقدم.

وأشارات المصادر إلى أنه بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لهم 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% مقدم، كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% مقدم، كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، وأن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.