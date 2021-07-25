وزير الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يستهدف تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة الزيادة السكانية

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع الدلتا الجديدة يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وتقليل فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية، في ظل ما أظهرته جائحة كورونا، وتحقيق الآلاف من فرص العمل المباشرة للأنشطة الزراعية وغير المباشرة للأنشطة المرتبطة بها بالإضافة لفرص العمل التي تتطلبها مرحلة البنية التحتية للمشروع، و الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الري الجوفية، وأيضا من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي من غرب الدلتا، وتعويض ما فقد من أراض زراعية خصبة بالوادي والدلتا جراء البناء على الأرض الزراعية.

كما يهدف مشروع الدلتا الجديدة إلى جذب أكبر عدد ممكن من السكان وتخفيف التكدس في محافظات الدلتا والوادي، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية الإضافية مثل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وإنشاء مجمعات صناعية ومراكز لتجميع الألبان، وإنشاء التجمعات العمرانية بأحدث التكنولوجيا.

وأشار إلى أن موقع المشروع عبقري واستيراتيجي حيث يقع بالقرب من الموانئ والمطارات والطرق والمدن الجديدة.

الجدير بالذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء احمد العوضي عقدت اجتماعا اليوم للاستماع إلى وزير الزراعة حول السياسة الزراعية المصرية وكيفية تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.