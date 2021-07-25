نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية: سعر العمرة سيصل لـ20 ألف جنيه

قال ناصر ترك، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن المملكة العربية السعودية لم تعلن الإجراءات الخاصة بكل دولة لأداء مواطنيها شعائر العمرة، لافتًا إلى أنه تم إصدار إجراءات عامة، بعضها في منتهى الصعوبة، ومن بينها عدم اعتماد السعودية جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرًا إلى أن سعر العمرة قد يصل إلى 20 ألف جنيه بسبب هذه الإجراءات.

عدم اعتماد السعودية لبعض اللقاحات

وأضاف «ترك» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن السعودية لم تعتمد لقاحات سينوفارم وسينوفارك حتى الآن مرجحا اعتمادهم له بعد اعتماد منظمات الصحة العالمية لهم.

شروط المعتمرين

وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن السعودية تطلب شهادات صحية معتمدة من مراكز معتمدة تابعة لوزارة الصحة مشيرا إلى أن موسم العمرة المقبل سيكون إلكترونيا بشكل كامل سواء في التقديم والسفر والصلاة في الحرم، لافتا إلى أن شركات السياحة فقط هي التي ستكون توفر العمرة للأشخاص من خلال البوابة المصرية للعمرة، كما يشترط لأداء العمرة أن يكون الشخص أكثر من 18 سنة، وأن يكون حاصلا على التطعيمات المعتمدة من السعودية ولديه شهادات صحية من مراكز معتمدة.

تأمين صحي جديد وارتفاع أسعار الطيران

وأكد نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن الحكومة المصرية ستضع الضوابط الخاصة بها، متابعا: «الحمدلله في أمل لعودة الحياة الطبيعية بعد سنتين خاصة أن الناس في مصر متعلقين بالعمرة والحج والذهاب لمكة، التسكين في الفنادق هيكون فردين بحد أقصى في الغرف بعدما كان 4 والأتوبيس هيتحمل فيه 50% بس، وضروري الشخص يعمل تأمين على نفسه، والسعودية عاملة تأمين صحي للشخص بمجرد دخوله هناك وهيدفع الشخص التأمين بتاعه، والعمرة أرقامها هتبقى عالية وبخبرتي هتعدي الـ 20 ألف جنيه، لكن معرفناش أسعار الفنادق وأسعار الطيران، العملية مكلفة نتجية الاحتياطات الاحترازية لكورونا، بس لما الأمور تنفرج الأسعار هتنزل».