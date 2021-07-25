بمشاركة 250 عارضا.. وزيرة التضامن تفتتح معرض «ديارنا» خلال ساعات

تفتتح الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال ساعات معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، بمارينا 5 بالساحل الشمالي، ضمن حرص الوزارة على إقامة المعارض في مختلف محافظات الجمهورية؛ مع إقامة معارض المناطق السياحية صيفًا لتكون ملتقى للمصيفين.

وأضافت القباج في تصريحات لها، أن مدينة العلمين تشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المصيفين، مؤكدة على أنه في العام الماضي أقيم المعرض لمدة أسبوعين، ويقام هذا العام لمدة شهر لتشجيع المنتجين على المشاركة، مع منح أكبر فرصة للمصيفين للتسوق، موضحةً أن المعرض يفتح أبوابه من الساعة السادسة مساءً وحتى الرابعة فجرًا بما يتلاءم مع أجواء المصايف.

250 عارضا بمعرض ديارنا على 3 مراحل لمدة 10 أيام

من جانبه قال عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض، إن معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية بمنطقة مارينا 5 بمدينة العلمين يأتي في إطار جهود وسياسات الوزارة لتقديم مختلف الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن المعرض الذي ينطلق اليوم، يضم 250 عارضا على 3 مراحل، لتستمر كل مرحلة 10 أيام بمعدل 80 عارضا في كل مرحلة للحد من التكدس.

وأوضح البكساوي، أن المعروضات تشمل المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشية والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية.

وأشار إلى أنه تم اختيار هؤلاء العارضين وفقاً لعدة اشتراطات عقب تقدم الآلاف للمشاركة في هذا المعرض المهم، والذي يضم عدداً من المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية، مثل الخيامية وأيضا منتجات النحاس والفضة والكورشية، وتحرص الوزارة في ذلك على تقديم مختلف أوجه الدعم مثل الانتقالات وتوفير أماكن الإقامة فضلاً عن دعم جميع آليات التسويق.