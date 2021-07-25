بعد حريق أمس.. غلق منشأة سياحية عائمة في الجيزة

توجهت اليوم لجنة من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار إلى إحدى المنشآت السياحية العائمة بالجيزة والتي نشب بها حريق مساء أمس، وذلك لمعاينتها والوقوف على مدى صلاحيتها للتشغيل إثر الحريق.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أن المعاينة أثبتت عدم صلاحية المنشأة لإعادة التشغيل مما أدى إلى إتخاذ اللجنة قرارًا بغلق المنشأة وإيقاف تشغيلها، مضيفًا أن اللجنة سوف تعيد المعاينة مرة أخرى للتأكد من مدى صلاحية المنشأة للتشغيل واستقبال الرواد، وذلك بعد قيام صاحب المنشأة بتوفيق أوضاع المنشأة والانتهاء من الإصلاحات اللازمة.