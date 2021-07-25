إليسا ترد على جمهورها: أعيش في حالة حب.. ولن أقبل منصبا سياسيا بلبنان

أجرت الفنانة اللبنانية إليسا حوارا مفتوحها مع متابعيها عبر موقع التغريدات «تويتر»، وطلبت منهم الكثير من الأسئلة حتى ترد عليها، وتكشف لهم عددًا من أسرار أعمالها الفنية وحياتها.

وتنشر «الوطن» أبرز الأسئلة التى وجهت لإليسا خلال جلسة الحوار المفتوح مع جمهورها:

- متى ستسجلين أغنيات ألبومك الجديد؟

بدأت بالفعل

- هل هناك كليبات أخرى من ألبوم صاحبة رأي؟

في الحقيقة لا يوجد كليبات أخرى سيتم طرحها من الألبوم سوى كليب هنغني كمان وكمان ولكن هناك العمل على مشاريع أخرى جديدة.

إليسا: بدأت تسجيل أغنيات ألبومي الجديد

- هل تؤمن بلبنان؟

من دون أي شك واللي عم يصير يمكن كان لازم يصير من زمان، إنه حياة الناس أهم من حياة الزعيم

- هل ما زالت فكرة تسجيل أغنية خليجية واردة أم لا؟

لو وجدت الأغنية المناسبة بالطبع

- هل تقبل إليسا أي منصب سياسي رسمي في لبنان؟

بالطبع لا، أنا أقوى من حيث أنا وما يهمني هو أننا نعيش في سلام بدون فساد

إليسا: أحلام الملكة

- ما أكثر أغنية تحبيها للفنانة أصالة؟

كل شيء بتغنيه أصالة حلو وكله مواقف وإحساس

- ما أكثر أغنية قريبة لقلبك من ألبوم صاحبة رأي؟

أنا أحب ألبوم صاحبة رأي وأرى أنه سيرة ذاتية لي، فأنا أحب أغنية عظيمة وقهوة الماضي تعني لي الكثير، وعلى حس حكايتا أيضا وليك لوحدك رومانسية

- بتحبي الفنانة أحلام؟

بموت فيها دي الملكة

- لو عرض عليك تركي آل الشيخ أغنية هل توافقين على غنائها؟

بالطبع، ولماذا لا هو شاعر جميل

- أوصفي لبنان بجملة؟

عشقي وتوأم روحي

- ما آخر فيلم حضرته إليسا؟

Incendies

- من ممثلتك المفضلة؟

بحضر مسلسل دور العمر وفخورة بالإنتاج اللبناني وكتير مبسوطة بتمثيل سيرين عبد النور ودورها

- ماذا تغير بإليسا بعد تفجير 4 أغسطس؟

إنسانيتي وشعبي قبل فني وقبل كل شيء

- ما البيتزا المفضلة لك؟

الجبن والبيروني

- أي مقابلة كانت الأحب لك؟

حلقة صار الوقت مع مارسيل غانم

- ما آخر اغنية سمعتيها وعجبتك ؟

فاضي شوية

- هل تعيشين في قصة حب؟

بالفعل أعيش قصة حب.